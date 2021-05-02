Воспитанник «Ак Барса» вратарь Мифтахов подписал контракт с «Тампой»

Вратарь Амир Мифтахов продолжит свою карьеру в системе команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба американского клуба.

Воспитанник «Ак Барса» подписал трехлетнее соглашение новичка, которое начнет действовать с сезона-2021/22.

О подписании контракта Мифтахов сообщил в «Инстаграм», опубликовав фото с ручкой и договором. В комментариях к записи отметились защитники «Ак Барса» Никита Лямкин и Камиль Фазылзянов.



Мифтахов был задрафтован «Тампой» в октябре прошлого года в шестом раунде под общим 186-м номером. Прошедший сезон он провел в казанском «Ак Барсе», вместе с которым сыграл 7 игр в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив в них 14 шайб с процентом отражения бросков 91,7%.

Напомним, ранее генеральный менеджер «барсов» Рафик Якубов прокомментировал отъезд Мифтахова в Северную Америку.

Недавно «Ак Барс» объявил о расставании с еще одним голкипером основной команды. Казанский клуб после окончания сезона покинул шведский вратарь Адам Рейдеборн. По сообщениям прессы, в Казани рассчитывают пригласить на освободившееся место голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова.