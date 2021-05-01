Доус, Педан, Да Коста, Галиев и еще пять хоккеистов покидают «Ак Барс»

Нападающие Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье и Харри Песонен, а также защитники Андрей Педан, Микаэль Викстранд и вратарь Адам Рейдеборн уходят из казанского «Ак Барса» по истечению контрактов. Их трудовые договоры закончились 30 апреля.



«Клуб благодарит хоккеистов и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за яркую игру в составе команды и эмоции, подаренные всем болельщикам «Ак Барса»!» — говорится в сообщении клуба.

Дольше всех из ушедших хоккеистов за «Ак Барс» отыграли россияне Галиев и Педан — они провели в казанской команде 4 и 3 года соответственно. Доус и Стефан Да Коста сыграли лишь в одном сезоне.

29-летний Галиев сыграл в 52 матчах в регулярном чемпионате и набрал 27 (16+11) очков. В Кубке Гагарина у него 9 (4+5) очков в 15 матчах.