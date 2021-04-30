СМИ: «Ак Барс» заинтересован в подписании вратаря «Авангарда» Бобкова

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков может стать игроком «Ак Барса», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, казанский клуб заинтересован в подписании контракта с российским голкипером. Он должен стать сменщиком Тимура Билялова вместо Адама Рейдеборна.

Как отмечает издание, вариант с переходом Бобкова в «Ак Барс» возможен только в случае досрочного расторжения вратарем контракта с «Авангардом». Его соглашение с омской командой действует до конца следующего сезона.

Фото: hawk.ru

Отметим, что ранее появлялась информация, что по нынешнему контракту Бобков зарабатывает в «Авангарде» 50 млн рублей в год. Рейдеборн зарабатывал в «Ак Барсе» около 30 млн рублей.

Вместе с «Авангардом» в нынешнем сезоне Бобков выиграл Кубок Гагарина. В плей-офф голкипер провел семь матчей, в четырех из которых одержал победу. Основным вратарем омского клуба в Кубке Гагарина считался чех Шимон Грубец.