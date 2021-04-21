Генменеджер «Ак Барса»: «Мифтахов и Марушев хотят попробовать себя в Америке»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал отъезд вратаря Амира Мифтахова и нападающего Марушева в Северную Америку.

«Мы заранее были к этому готовы, их агенты нас предупредили, что ребята настроены попробовать свои силы в Америке. Мифтахов только планирует, Марушев уже уехал. Это наши ребята, они в нашей системе. Мы с ними не расстались, их ждем обратно», — сказал Якубов.

Напомним, Марушев уехал в систему клуба НХЛ «Вегас», а Мифтахов планирует улететь в расположение команды «Тампа-Бэй».