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«Анахайм» задрафтовал Галимова, «Тампа-Бэй» выбрала Грошева и Мифтахова

06:28, 08.10.2020
«Анахайм» задрафтовал Галимова, «Тампа-Бэй» выбрала Грошева и Мифтахова
Фото: ak-bars.ru

Сегодня ночью в Северной Америке состоялась церемония драфта молодых хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Со второго по седьмой раунд было выбрано 20 россиян, в том числе из клубных систем «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».

Наибольшее представительство было из казанской академии. Наивысшим выбором ушел вратарь «Ирбиса» Артур Ахтямов, которого под 106-м номером в четвертом раунде задрафтовал «Торонто». В последующих раундах были выбраны форвард Артем Галимов («Анахайм», 129), голкипер Амир Мифтахов («Тампа-Бэй», 186) и нападающий Максим Марушев («Вегас», 215).

В третьем раунде задрафтовали форварда «Нефтехимика» Максима Грошева, его выбрали представители «Тампа-Бэй» под 85-м номером. Из «Салавата Юлаева» в седьмом раунде ушел в «Каролину» нападающий Александр Пашин.

Напомним, накануне в первом раунде были задрафтованы четыре россиянина — Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов. Всего на драфте-2020 было выбрано 24 российских хоккеиста.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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