«Анахайм» задрафтовал Галимова, «Тампа-Бэй» выбрала Грошева и Мифтахова

Сегодня ночью в Северной Америке состоялась церемония драфта молодых хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Со второго по седьмой раунд было выбрано 20 россиян, в том числе из клубных систем «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».

Наибольшее представительство было из казанской академии. Наивысшим выбором ушел вратарь «Ирбиса» Артур Ахтямов, которого под 106-м номером в четвертом раунде задрафтовал «Торонто». В последующих раундах были выбраны форвард Артем Галимов («Анахайм», 129), голкипер Амир Мифтахов («Тампа-Бэй», 186) и нападающий Максим Марушев («Вегас», 215).

В третьем раунде задрафтовали форварда «Нефтехимика» Максима Грошева, его выбрали представители «Тампа-Бэй» под 85-м номером. Из «Салавата Юлаева» в седьмом раунде ушел в «Каролину» нападающий Александр Пашин.

Players born in 13 countries were selected in the 2020 #NHLDraft, with Canada leading the way. #NHLStats pic.twitter.com/UMF7pgY91r