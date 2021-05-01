В Татарстане МЧС будет следить за пожарной безопасностью во время пасхальных богослужений

Фото: Максим Платонов (архив)

В 38 районах и двух городских округах Татарстана ГУ МЧС России по РТ будет следить за пожарной безопасностью во время пасхальных богослужений в храмах и церквях. Дежурство организовано на 240 объектах.

В преддверии праздничных богослужений сотрудники Госпожарнадзора прочитали инструкции 1 051 священнослужителю и прихожанину. На 193 религиозных объектах проведены практические тренировки по отработке действий по эвакуации людей.

На дежурство во время проведения пасхальных богослужений в храмах и церквях привлечены 90 сотрудников Госпожарнадзора.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году из-за пандемии коронавируса православные храмы были закрыты для прихожан на праздник в честь Воскресения Христова. В этом году их решили не закрывать. Празднование Пасхи пройдет в воскресенье, 2 мая.

В Казань и еще в 24 города России к празднику доставят Благодатный огонь. Сегодня он сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.



Напомним, в пасхальную ночь в Казани для верующих организуют подачу общественного транспорта. На остановке «Центральный стадион» к 2.00 будут поданы автобусы.

Татьяна Демина