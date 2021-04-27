В пасхальную ночь в Казани для верующих организуют подачу автобусов

В пасхальную ночь для верующих организуют подачу общественного транспорта. На остановке «Центральный стадион» к 2.00 будут поданы автобусы.

Как сообщили в Комитете по транспорту исполкома Казани, автобусы поедут в Дербышки, жилой массив Азино-1 (через Советскую площадь и ул. Космонавтов, а также через ул. Гвардейскую), жилой массив Мирный, Ново-Савиновский (остановка «Роддом»), Кировский (до улицы К. Цеткин и остановки «Горьковское шоссе») и Авиастроительный (остановка «Ленинградская») районы. Автобусы поедут и к остановке «10-й микрорайон» через улицы Танковую, Академика Парина, Дубравную, Комиссара Габишева, Академика Завойского.

По данным Казанской епархии, в ночь с 1 на 2 мая митрополит Кирилл возглавит пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского кремля. В 23.30 состоится полунощница; в 23.55 — крестный ход; в 00.00 — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Напомним, что в ночь на 2 мая православные христиане встретят праздник Пасхи. В этом году на Пасху православные храмы будут открыты для прихожан.



Ольга Плешкова