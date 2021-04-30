В Казань и еще в 24 города России доставят благодатный огонь
В Казань и еще в 24 города России доставят благодатный огонь к Пасхе. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.
В списке городов оказались: Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль и Тверь.
Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС.
В Россию Благодатный огонь из Иерусалима доставят 1 мая.
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