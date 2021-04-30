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В Казань и еще в 24 города России доставят благодатный огонь

11:38, 30.04.2021
В Казань и еще в 24 города России доставят благодатный огонь
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казань и еще в 24 города России доставят благодатный огонь к Пасхе. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

В списке городов оказались: Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль и Тверь.

Фото: Максим Платонов

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС.

В Россию Благодатный огонь из Иерусалима доставят 1 мая.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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