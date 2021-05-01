В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Фото: Максим Платонов (архив)

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом, сообщает «РИА Новости».

Благодатный огонь доставят в 11 стран мира, в том числе и в Россию. Его также получат Белоруссия, Казахстан, Украина, Грузия, Кипр, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция и Польша.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Фонде Андрея Первозванного рассказали, что в Казань и еще в 24 российских города России доставят Благодатный огонь к Пасхе, которую в этом году верующие отмечают в это воскресенье, 2 мая.

Татьяна Демина