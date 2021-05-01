В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом, сообщает «РИА Новости».
Благодатный огонь доставят в 11 стран мира, в том числе и в Россию. Его также получат Белоруссия, Казахстан, Украина, Грузия, Кипр, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция и Польша.
В Фонде Андрея Первозванного рассказали, что в Казань и еще в 24 российских города России доставят Благодатный огонь к Пасхе, которую в этом году верующие отмечают в это воскресенье, 2 мая.
комментарии
Владыка Господи Иисусе Христе, светоначальная Премудрость безначального Отца, Свет Живой неприступный, сказавший из тьмы воссиять свету, сказавший: «Да будет свет», и стал свет! Господи,Податель света, изведший нас из тьмы заблуждения и введший в дивный свет Твоего познания! Землю всю во плоти пришествием Твоим, а преисподняя – во ад схождением Твоим исполнивший света и радости, и святыми Твоими апостолы низпославший свет всем народам!
Благодарим Тебя, потому что благочестивою верою Ты привел нас от тьмы к свету, и мы стали чадами света через святое крещение, узрев славу Твою, которая исполнена благодати и истины....
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