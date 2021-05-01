Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня

Главы Госкомитетов национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели встречу и договорились полностью прекратить огонь и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.

«Достигнуто принципиальное согласие по достижению мира и стабильности на кыргызско-таджикских землях», — заявил Ятимов, отметив, что произошедшее на границе Киргизии и Таджикистана не должно повториться.

По итогам переговоров принят протокол в интересах обеих сторон. Он состоит из четырех пунктов, сообщает агентство Kabar.

С сегодняшнего дня «наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», — заверил Ташиев.

Напомним, сегодня в ходе телефонного разговора президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразили уверенность в урегулировании ситуации на границе.



Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля. Отмечалось, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). Вечером того же дня поступили новости о том, что она закончилась.

Татьяна Демина