На границе Киргизии и Таджикистана прекратилась перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана прекратилась перестрелка, сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую пограничную службу Госкомитета национальной безопасности. Там отметили, что их части и соединения, дислоцированные в Баткенской областит и другие органы предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки.

Перестрелка войсковых подразделений началась на границе государств сегодня днем. Сообщалось, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия).

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, в 13.05 (11.05 мск), на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара.

Спустя несколько часов парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном.

Сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе сегодня обсудили премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Их встреча прошла в Казани.

Фото: gov.kg

Позже Киргизия и Таджикистан на встрече министров иностранных дел двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина договорились о совместном патрулировании в приграничной зоне.

Татьяна Демина