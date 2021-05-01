Президенты Киргизии и Таджикистана подтвердили намерение отвести военную технику от границы

1 мая президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в урегулировании ситуации на границе, сообщает пресс-служба лидера Киргизии.



Лидеры двух стран подтвердили намерение отвести военную технику от приграничных районов. Еще президенты договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы.

Подчеркивается, что межправительственные комиссии ведут работу по разрешению имеющихся вопросов. Президенты подчеркнули важность недопущения провокаций, поскольку это может повлиять на ситуацию в приграничных районах.

Фото: pxhere.com

О 31 погибшем заявила Киргизия после перестрелки на границе с Таджикистаном. Также пострадали еще 154 человека, из них 121 человек — гражданские лица. Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля. Отмечалось, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). Вечером того же дня поступили новости о том, что она закончилась.

Маргарита Головатенко