Число заболевших СOVID-19 в мире превысило 150 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 150 110 310. За минувшие сутки COVID-19 заразились 878 386 человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения на 30 апреля.

Умерли от коронавируса за последние сутки 14 572 человека. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 3 158 792 гражданина, пишет ТАСС.

Почти 50% новых случаев заражения вирусом за последние сутки зарегистрировали в странах Юго-Восточной Азии. На втором месте по этому показателю Северная и Южная Америка — 223 217 инфицированных, на третьем — Европа (180 677 случаев заражения за последние 24 часа).

Фото: realnoevremya.ru

Среди стран по количеству подтвержденных случаев заражения лидируют США — 31 889 171. На втором месте Индия — 18 762 976 инфицированных, на третьем — Бразилия (14 521 289), на четвертом — Франция (5 505 700), на пятом — Россия (4 805 288).

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Татьяна Демина