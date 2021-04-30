В Казани пройдет премьера фильма о Великой Отечественной войне, снятого в кинопоселке «Семрук»

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани покажут студенческий 40-минутный фильм о Великой Отечественной войне, снятый в кинопоселке «Семрук». Премьера состоится 6 мая автокинотеатре на улице Патриса Лумумбы, 47а.

Фильм снимался в ноябре прошлого года студентами нескольких вузов. Он рассказывает о молодом человеке, выпускнике школы, который стоит перед выбором: сдаться или продолжать бороться.

Показ фильма будет бесплатным, сообщается на сайте мэрии Казани. Площадка откроется в 20.00. Начало сеанса запланировано на 20.30.

Помимо Семрука, съемки проводились в Казани на площадке «Татаркино» в Казани и в Набережных Челнах в общественной организации «Полевая почта Герат».

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в столице Татарстана провели премьерный показ фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Создатели ленты рассказывают историю подвига казанского летчика Михаила Девятаева, улетевшего из плена во время Великой Отечественной войны на вражеском самолете.

Напомним, киногородок «Семрук» построили в Лаишевском районе Татарстане специально для съемок сериал «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной. После их окончания планировалось разобрать его. Как живет Семрук, кто и зачем в него ездит и как здесь все организовано, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина