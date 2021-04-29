В мэрии Казани прокомментировали ситуацию с бездомными собаками в городе

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию с бездомными собаками в городе, отметив, что на них жалуются многие горожане. По его словам, проблема связана с тем, что большинство людей безответственно относятся к заведению питомца: поиграются и отпустят на улицу.



Метшин напомнил, что новый федеральный закон требует гуманного отношения к животным: эвтаназия допускается в крайних случаях, когда собака неизлечимо больна. .«Агрессивные и опасные животные остаются в приюте на дожитие, остальных вакцинируют и отпускают», — рассказал он во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии Казани.

Мэр Казани считает, что документ еще «сырой», в нем не указывается, как определить особо агрессивных собак. «По количеству лаев или по количеству укусов?» — задался вопросом Метшин.

По его мнению, закон необходимо дополнить положениями, предусматривающими ответственность за домашнее содержание животных.

Фото: realnoevremya.ru

Проблема с количеством бездомных собак усугубляется тем, что они нападают на людей. Так, сегодня в селе Осиново Зеленодольского района РТ они покусали 11-летнего мальчика, ребенок находится в больнице. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.



Напомним, Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тысяч.



Татьяна Демина