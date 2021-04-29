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В мэрии Казани прокомментировали ситуацию с бездомными собаками в городе

20:42, 29.04.2021 3
В мэрии Казани прокомментировали ситуацию с бездомными собаками в городе
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию с бездомными собаками в городе, отметив, что на них жалуются многие горожане. По его словам, проблема связана с тем, что большинство людей безответственно относятся к заведению питомца: поиграются и отпустят на улицу.

Метшин напомнил, что новый федеральный закон требует гуманного отношения к животным: эвтаназия допускается в крайних случаях, когда собака неизлечимо больна. .«Агрессивные и опасные животные остаются в приюте на дожитие, остальных вакцинируют и отпускают», — рассказал он во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии Казани.

Мэр Казани считает, что документ еще «сырой», в нем не указывается, как определить особо агрессивных собак. «По количеству лаев или по количеству укусов?» — задался вопросом Метшин.

По его мнению, закон необходимо дополнить положениями, предусматривающими ответственность за домашнее содержание животных.

Фото: realnoevremya.ru

Проблема с количеством бездомных собак усугубляется тем, что они нападают на людей. Так, сегодня в селе Осиново Зеленодольского района РТ они покусали 11-летнего мальчика, ребенок находится в больнице. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тысяч.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    нужно наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу
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    Анонимно 29 апр
    Пора уже наказать зоозащитников, которые напридумали весь этот закон, по которому запрещено отстреливать бездомных собак. Раньше такого количества случаев нападения на детей не было. Пусть ответят те, кто принял такие безответственные законы.
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  • Анонимно 30 апр
    В Казани действует программа "Безопасный город" - установлены и якобы работают сотни а может тысячи видеокамер, которые якобы просматриваются неизвестно кем и просматриваются ли вообще. Если просматриваются, то почему они не вызвали полицию и скорую к месту нападения собак на ребенка? Привлечь надо таких "просмотрщиков" к уголовной ответственности за халатность, за то, что не организовали подачу заявки на отлов агрессивных животных..
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