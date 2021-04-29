Прокуратура проверит факт нападения бездомных собак на ребенка в селе Осиново
Зеленодольская городская прокуратура проведет проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка в селе Осиново. На место происшествия выехал зеленодольский городской прокурор Сергей Егоров, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверит «соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Зеленодольского района».
По итогам проверки будут приняты меры реагирования.Происшествия Татарстан
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