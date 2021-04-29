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В Татарстан прилетел заместитель премьер-министра Туркменистана

16:11, 29.04.2021
В Татарстан прилетел заместитель премьер-министра Туркменистана
Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстан прибыл заместитель премьер-министра Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

В Международном аэропорту «Казань» его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Вчера в Казань для участия в заседании прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сегодня с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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