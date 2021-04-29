В Казань приехал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Фото: пресс-служба президента РТ

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прилетел в Казань. В аэропорту его встретил глава кабмина Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба президента РТ.

Арипов примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, который проходит 29—30 апреля.

Вчера в столицу Татарстана для участия в заседании прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня в Казань прилетел премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.

Узбекистан входит в список стран-наблюдателей Евразийского межправительственного совета наравне с Кубой и Молдавией.

