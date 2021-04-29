В Казань прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада
В Татарстан сегодня с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
В международном аэропорту «Казань» Расулзада встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и другие, передает пресс-служба президента РТ.
Вчера в Казань для участия в заседании прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин.
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