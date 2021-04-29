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В Казань прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада

09:11, 29.04.2021
В Казань прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада
Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстан сегодня с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

В международном аэропорту «Казань» Расулзада встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Вчера в Казань для участия в заседании прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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