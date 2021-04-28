Визит Мишустина в Казань: перекрытие дорог и полицейские повсюду

Усиленный режим работы МЧС и закрытие центральных улиц Казани

В Казань буквально около часа назад прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин — для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза 29—30 апреля. Однако столица Татарстана переполошилась намного раньше — еще утром местные жители стали замечать на всех крупных улицах полицейских, в частности сотрудников ГИБДД.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео о том, как инспекторы ДПС сегодня в считаные минуты эвакуировали сломанный троллейбус на улице Пушкина. «Все бы ничего, но каждое утро «тролли» сходят с маршрута и стоят скопом в этом районе. Но тогда их никто не торопится убирать», — отметили авторы, как обычно сильно преувеличивая масштаб проблемы.

Водителей просят следовать сигналам регулировщиков, которых в городе, как выяснилось, сейчас немерено. Фото: Ринат Назметдинов

К визиту высокопоставленного гостя начали готовиться сильно заранее. Город почувствовал это еще вчера — с 27 по 30 апреля главное Управление МЧС России по Татарстану перешло на усиленный режим работы и даже создаст оперативный штаб. Всего для обеспечения безопасности задействованы два эшелона, это 448 человек личного состава и 74 единицы техники.

В связи с приездом Мишустина мэрия Казани анонсировала ограничение движения на некоторых участках дорог 29 и 30 апреля, при этом не уточняя, каких именно. Водителей просят следовать сигналам регулировщиков (которых в городе, как выяснилось, сейчас немерено), а жителей и гостей города — с пониманием относиться к временным неудобствам.

Мишустин поблагодарил президента РТ за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета, а Минниханов — за оперативно проработанные меры федеральной поддержки по поручению президента страны. Фото tatarstan.ru

Встреча с президентом РТ и визит в «Казань Экспо»



Полная программа визита Мишустина в Татарстан до сих пор остается неизвестной. По данным источников «Реального времени», премьер точно посетит «Казань Экспо», но пока непонятно, когда именно и с какой целью.

До завтрашнего заседания совета ЕАЭС премьер-министр РФ встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанской ратуше. Мишустин поблагодарил президента РТ за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета, а Минниханов — за оперативно проработанные меры федеральной поддержки по поручению президента страны.

Сразу после состоялись расширенные переговоры Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который прибыл в Казань еще утром. Тот поблагодарил за прием в столице Татарстана: «Сегодня вся белорусская делегация имела прекрасную возможность посетить Татарстан, который является одним из наших ключевых партнеров».

Сразу после состоялись расширенные переговоры Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который прибыл в Казань еще утром. Фото tatarstan.ru

Помимо Мишустина и Головченко, на заседание ЕАЭС прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, ожидается приезд премьеров Армении и Киргизии. Страны рассмотрят реализацию межгосударственной программы «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли», доклад по вопросам развития электронной торговли, вопрос унификации мер регулирования экспорта отдельных видов чувствительных товаров и так далее. Планируется утвердить и основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.

Как сообщили представителям СМИ, завтра заседание начнется после обеда в Казанской ратуше и частично пройдет в закрытом режиме, а 30 апреля заседание пройдет открытым уже для всех изданий.

Помимо Мишустина и Головченко, на заседание ЕАЭС прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Фото tatarstan.ru

Мишустин уже объезжал Татарстан за два дня

Мишустин со дня своего назначения премьер-министром России, 16 января 2020 года, был в Татарстане однажды — в июле того же года. Визит его стал первым в регионы после начала пандемии коронавируса. За два дня Мишустин успел встретиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым в Иннополисе, дал старт мегапроекту платной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань в особой экономической зоне «Алабуга» и посетил строящийся корпус Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани.

— Пандемия показала наши слабые места, и то, что мы видим сейчас, — это сплав технологий и оптимизации рабочих процессов, который позволяет фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, это стоит сделать примером для страны, — говорил он в июле, а в ноябре выделил Татарстану больше миллиарда рублей на возмещение расходов, которые понесла республика на экстренное строительство нового корпуса РКИБ.

Отдельно стоит вспомнить панельную дискуссию в Иннополисе с участием представителей ИТ-индустрии, на которой Мишустин огласил ряд мер поддержки для них: снижение ставки страховых взносов IT-компаниям с 14 до 7,6%, гранты для стартапов, для вывода новых продуктов на рынок, создание единой технологической платформы для разработки информационных систем органов власти и т. д.



Дарья Пинегина