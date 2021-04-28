В Татарстан прибыл премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов
В Татарстан прибыл премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов. Он примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.
В Международном аэропорту Казани Марипова встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба президента РТ.
Сегодня в Казань прилетел и председатель правительства России Михаил Мишустин. В Международном аэропорту города его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
В столицу республики сегодня также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
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