И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Казань
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.
Пашинян примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. В ходе заседания главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Вчера в столицу Татарстана для участия в заседании прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня в Казань прилетел премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.ОбществоВласть Татарстан
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