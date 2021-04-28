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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

17:48, 28.04.2021
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Казанской ратуше.

Премьер-министр поблагодарил президента РТ за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета, а Минниханов в свою очередь поблагодарил главу правительства за оперативно проработанные меры федеральной поддержки по поручению президента страны.

Президент доложил об эпидемиологической ситуации в республике. Каждый день в Татарстане выявляют в среднем 30—35 случаев заболевания коронавирусом. В приоритете республики — вакцинация граждан: «Получено 293 тысяч комплектов вакцин, привились 234 тысячи татарстанцев. Ежедневно вакцинируются более 5 тысяч жителей. Мы работаем над увеличением этой цифры», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня стало известно о прибытии Мишустина в Казань. В среду в столицу РТ также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

ОбществоВласть Татарстан
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