Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Казанской ратуше.



Премьер-министр поблагодарил президента РТ за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета, а Минниханов в свою очередь поблагодарил главу правительства за оперативно проработанные меры федеральной поддержки по поручению президента страны.

Президент доложил об эпидемиологической ситуации в республике. Каждый день в Татарстане выявляют в среднем 30—35 случаев заболевания коронавирусом. В приоритете республики — вакцинация граждан: «Получено 293 тысяч комплектов вакцин, привились 234 тысячи татарстанцев. Ежедневно вакцинируются более 5 тысяч жителей. Мы работаем над увеличением этой цифры», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня стало известно о прибытии Мишустина в Казань. В среду в столицу РТ также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.