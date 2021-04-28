Артемий Лебедев прокомментировал новость о продлении автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новость о продлении автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

— Ну и замечательно. Эту новость нельзя не поприветствовать. России нужны длинные дороги, чтобы можно было по ней ездить с удовольствием, — высказался Лебедев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О продлении автодороги объявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года, уточнил глава государства. Средства будут выделены из ФНБ.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин вчера сообщил, что продолжение трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга пока не планируется делать платным. Стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд рублей, подсчитали эксперты. Подробности — читайте в материале «Реального времени».