Автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга
Президент России Владимир Путин заявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Об этом было объявлено в ходе послания Федеральному собранию.
Ее строительство должно быть завершено до 2024 года, уточнил глава государства. Средства будут выделены из ФНБ.
«Реальное время» ведет трансляцию события.
Вчера в РЖД заявили, что продолжают работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Проектную документацию уже полностью разработали.
Правительство России выделит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань. Ее должны ввести в эксплуатацию первом квартале 2024 года.
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