Казгордума прекратила полномочия Марата Закирова — он стал главой Вахитовского и Приволжского районов
Казгордума прекратила полномочия депутата Марата Закирова. Об этом стало известно на VI сессии.
В конце февраля в исполкоме Казани произошли кадровые перестановки: бывший глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов стал новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства Казани.
Вместо него назначен директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров. В свою очередь руководителем Дирекции стал Роберт Гарипов.ОбществоВласть Татарстан
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