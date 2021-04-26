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Казгордума прекратила полномочия Марата Закирова — он стал главой Вахитовского и Приволжского районов

12:09, 26.04.2021
Казгордума прекратила полномочия Марата Закирова — он стал главой Вахитовского и Приволжского районов
Фото: kzn.ru

Казгордума прекратила полномочия депутата Марата Закирова. Об этом стало известно на VI сессии.

В конце февраля в исполкоме Казани произошли кадровые перестановки: бывший глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов стал новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства Казани.

Вместо него назначен директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров. В свою очередь руководителем Дирекции стал Роберт Гарипов.

ОбществоВласть Татарстан
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