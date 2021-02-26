У Казани новый руководитель Управления архитектуры: чем займется на этом посту Андрей Лобов

Бывший глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов сегодня представлен в качестве нового руководителя Управления архитектуры и градостроительства Казани. Коллективу управления его представил мэр Казани Ильсур Метшин.

В числе приоритетных направлений работы Лобова — создание Института развития города, разработка Казанской агломерации и реновация стагнирующих промзон. Первыми в их число войдут территории за железнодорожным вокзалом и в районе речпорта. Также Лобов намерен заняться реализацией стратегии развития реки Казанки и созданием первого в России городского национального парка, сообщается на сайте исполкома.

Кроме основных задач работы мэр Казани выделил такие проекты, как строительство новых магистральных дорог и развязок, внедрение метробусов, создание зеленого каркаса города.

В свою очередь Лобов поблагодарил за оказанное доверие.

«Те задачи, которые вы поставили, грандиозные и объемные. Надеюсь, мы вместе справимся с ними и будем результативными. Поработаем вместе на благо Казани и ее жителей», — сказал он на встрече с коллективом Управления архитектуры и градостроительства.

Алексей Лобов больше десяти лет возглавлял администрацию Вахитовского и Приволжского районов. Он принимал участие в возрождении исторического центра, строительстве проспекта Универсиады, Большого Казанского кольца и других крупных магистралей. При его участии шло благоустройство общественных пространств, проведение крупных международных мероприятий, строительство социальной инфраструктуры.

Ирина Дябилкина возглавляла УАиГ Казани с 2017 года. Фото: Максим Платонов

Прежний руководитель управления Ирина Дябилкина, работавшая на этом посту с 2017 года, будет работать в команде заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Радика Шафигуллина, курирующего земельные, имущественные и финансовые вопросы. Сегодня мэр Казани вручил ей городскую награду — знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

Новый руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов официально еще не назван. СМИ сообщают о кандидатуре директора МБУ «Дирекция парков и скверов» Марата Закирова.

Новый руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов официально еще не назван. СМИ сообщают о кандидатуре директора МБУ «Дирекция парков и скверов» Марата Закирова. Фото: kzn.ru

Связаться с Закировым «Реальному времени» сегодня не удалось, в дирекции сообщили, что сейчас его на рабочем месте нет.



Ольга Плешкова