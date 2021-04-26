Гончаренко: «Краснодар» заслужил победу, мы создали достаточно моментов»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о победе команды над казанским «Рубином» (1:0) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Исход встречи в Казани решил один забитый мяч в исполнении Алексея Ионова в середине первого тайма. До этой игры «Краснодар» не побеждал в РПЛ на протяжении последних четырех матчей, проиграв в трех из них.

«Мы давно не выигрывали — хотелось одержать победу, чтобы вернуть команду на победный путь. Исходя из того качества, которое есть в команде, эти игроки находились не на том месте, где должны были.

Победу мы заслужили, потому что мы каждый эпизод добежали, хорошо структурно выглядели в первом тайме. Моментов, чтобы победить, мы создали достаточно, хотя «Рубин» хорошо системно обороняется. Но мы нашли лазейку. Во втором тайме уже были качели, когда нам было сложно выходить из-под прессинга», — сказал Гончаренко.

Фото: fckrasnodar.ru

Также тренер «Краснодара» отметил игру соперника, который во втором тайме перехватил инициативу и мог сравнять счет.

«Рубин» сейчас в хорошей форме. Они выиграли много матчей и качественно обороняются. Кроме того, они выше нас в турнирной таблице и играют дома. Поэтому понятно, что они не могут отдать нам мяч и ждать, что мы дальше будем предлагать. Они оказали давление, из которого мы могли бы лучше выходить, но в целом мы хорошо оборонялись», — считает Гончаренко.

Напомним, «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» со счетом 1:0 благодаря голу Ионова. Это первая победа краснодарского клуба под руководством тренерского штаба Виктора Гончаренко. Ранее «быки» проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (2:2).

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий причиной поражения от «Краснодара» назвал недостаток опыта у ведущих игроков казанской команды.

Подробнее о матче в Казани читайте в материале «Реального времени».