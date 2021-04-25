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«Рубин» проиграл дома «Краснодару» в матче РПЛ

20:51, 25.04.2021
«Рубин» проиграл дома «Краснодару» в матче РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» дома проиграл «Краснодару» (0:1) в матче 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч был забит после эффектной комбинации в исполнении гостевой команды. Виктор Классон пяткой переадресовал мяч Алексею Ионову, который в борьбе с двумя защитниками казанцев отправил его в сетку ворот Юрия Дюпина.

На протяжении всей игры «Краснодар» владел инициативой и уверенно довел дело до победы, хотя «Рубин» несколько раз мог сравнять счет.

После этого поражения в активе команды Леонида Слуцкого осталось 46 очков, казанцы продолжают делить четвертую строчку в РПЛ с «Сочи», ЦСКА и «Динамо».

СпортФутбол
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