Леонид Слуцкий: «Нас прибили ответственность, отсутствие опыта больших игр и «Краснодар»

Главный тренер казанского «Рубина» рассказал о причинах плохого начала матча 27 тура РПЛ против «Краснодара» (0:1). Он отметил, что низкий процент владения мячом (30% в первом тайме, — прим. ред.) — следствие недостатка опыта у футболистов в решающих и больших играх.



— 30% владения мячом в первом тайме? Мы говорили с [игроками] об абсолютно других вещах. Нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. Мы должны были играть так, как играли во втором тайме, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру.

— Можно ли назвать первый тайм — худшим в сезоне для «Рубина»? Близко к этому, — сказал Леонид Слуцкий.

После поражения от «Краснодара» казанская команда сохранила четвертую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Рубина» в активе 46 очков. Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет дома с московским «Динамо».