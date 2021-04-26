Обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко признали свою вину. Кадры допроса опубликовало белорусское телевидение.

Признательные показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

В середине апреля Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. По его словам, подозреваемые хотели поместить похищенных в погреб в Гомельской области. Белорусский президент отметил, что к этому причастны спецслужбы США.

ФСБ задержала в Москве двух человек, якобы причастных к подготовке военного переворота в республике — Зянковича и Федуту. По данным спецслужбы, они готовили военный переворот по сценарию «цветных революций». В отношении Зянковича и Федуты возбуждено уголовное дело по статье 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК РБ.

В Госдепартаменте США информацию о причастности американских властей к попытке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали «абсолютно ложной».

Историю с покушением на Лукашенко затронул президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Он отметил, что «коллективный Запад» как бы не замечает историю с подготовкой убийства президента республики.

Татьяна Леухина