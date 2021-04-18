В США заявили о своей непричастности к попытке покушения на Лукашенко

В Госдепартаменте США прокомментировали информацию о причастности американских властей к попытке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Там назвали это сообщение «абсолютно ложным», пишет ТАСС.

Представитель Госдепартамента США также сообщил, что власти страны готовы оказать консульскую помощь задержанному по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвокату Юрию Зенковичу, у которого имеется американское гражданство.

Напомним, накануне белорусский лидер сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Лукашенко убежден, что к этому причастны спецслужбы США.

Фото: kremlin.ru

Позже в ФСБ России рассказали о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии. Ими оказались Юрий Зенкович и Александр Федута. Переворот планировали провести 9 мая.

Татьяна Демина