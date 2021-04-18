ФСБ России сообщила о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии

ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Переворот планировали провести 9 мая.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Зянкович и Федута обсуждали план вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил страны.

Встреча состоялась в одном из ресторанов Москвы. Заговорщики заявили, что необходимо «физическое устранение» практически всей верхушки руководства республики. Они изложили план военного переворота, который предусматривал захват теле- и радиоцентров и блокировку в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. По данным силовиков, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур.

ФСБ России задержали заговорщиков после документирования встречи. В отношении Зянковича и Федуты возбуждено уголовное дело по статье 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК РБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Он считает, что к этому причастны спецслужбы США..



Ольга Плешкова