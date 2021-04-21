Путин: мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения
Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию, если кто-то не хочет вести диалог и выбирает высокомерный тон. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Он вспомнил акции протеста в Белоруссии и отметил, что «коллективный Запад» как бы не замечает историю с подготовкой убийства президента республики Александра Лукашенко.
— Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство, — сказал глава государства.
По словам Путина, Россия ведет себя в высшей степени сдержанно и хочет добрых отношений со всеми участниками международного общения. Российский лидер пообещал, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют об этом так, как давно ни о чем не жалели.
Полное выступление Путина перед Федеральным собранием — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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