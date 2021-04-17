Лукашенко сообщил о задержании лиц, планировавших покушение на него и его детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Он считает, что к этому причастны спецслужбы США.

«Они привели и показали, как все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, центрального разведочного управления, ФБР, не знаю», — рассказал Лукашенко в видео, опубликованном в telegram-канале «Пул Первого».

Президент Белоруссии заявил, что задержанные хотели поместить похищенных в погреб, находящийся в Гомельской области.

По словам белорусского лидера, в группу входили задержанные в России адвокат Зенкович и политолог Федута.

«Это будет страшная резня», — пригрозил Лукашенко злоумышленникам, которые планировали «прикоснуться» к его детям.

Он также отметил, что его удивляет, почему американцы так себя ведут: «Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства, только они, никакие спецслужбы».

Татьяна Демина