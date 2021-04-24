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В Елабуге неизвестные повредили часть отремонтированной площади Тукая

20:48, 24.04.2021
В Елабуге неизвестные повредили часть отремонтированной площади Тукая
Фото: городелабуга.рф

В Елабуге неизвестные повредили часть площади Тукая, где совсем недавно проведен ремонт. Местные власти предполагают, что к инциденту причастны дети.

«Не успел застыть бетон на месте разбитых плит, который уложили коммунальные службы, как буквально через несколько часов он уже был испорчен», — говорится в сообщении на официальном сайте Елабужского района РТ.

Власти муниципалитета призвали родителей научить своих детей относиться ко всему, что делается в Елабуге, с уважением.

Это не первый случай, когда в Татарстане неизвестные повреждают культурные объекты. Так, в Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением русского художника Ивана Шишкина, а в Чистополе хулиганы в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова разрисовали бюст Фатиха Амирхана. Позже подростков, причастных к инциденту, поймала полиция.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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