В Елабуге неизвестные повредили часть отремонтированной площади Тукая

Фото: городелабуга.рф

В Елабуге неизвестные повредили часть площади Тукая, где совсем недавно проведен ремонт. Местные власти предполагают, что к инциденту причастны дети.

«Не успел застыть бетон на месте разбитых плит, который уложили коммунальные службы, как буквально через несколько часов он уже был испорчен», — говорится в сообщении на официальном сайте Елабужского района РТ.

Власти муниципалитета призвали родителей научить своих детей относиться ко всему, что делается в Елабуге, с уважением.

Это не первый случай, когда в Татарстане неизвестные повреждают культурные объекты. Так, в Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением русского художника Ивана Шишкина, а в Чистополе хулиганы в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова разрисовали бюст Фатиха Амирхана. Позже подростков, причастных к инциденту, поймала полиция.



Татьяна Демина