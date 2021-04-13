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В Чистополе вандалы разрисовали бюст Фатиха Амирхана

06:11, 13.04.2021
В Чистополе вандалы разрисовали бюст Фатиха Амирхана
Фото: instagram.com

В Чистополе вандалы испортили бюст Фатиха Амирхана. Фотография появилась в одном из сообществ в соцсети.

От рук вандалов пострадало лицо бюста — на фотографии видно, что закрашены его глаза и губы. В комментариях предположили, что это могли сделать подростки.

Ранее в Астрахани, возле школы №74, неизвестные осквернили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник испачкали синей краской и нарисовали на нем нацистскую символику. Пострадала от рук злоумышленников и прилегающая территория.

Также в Сети появилось видео, как некий вандал громит молотком стеклянное ограждение набережной Кабана.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан
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