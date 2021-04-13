В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали памятники

В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям. Инцидент произошел 10 апреля в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова.

Было установлено, что к инциденту причастны подростки 14, 15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чистопольскому району.

Все несовершеннолетние признали свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Ранее сообщалось, что вандалы испортили бюст Фатиха Амирхана. Фотография появилась в одном из сообществ в соцсети.

Алексей Нечаев