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В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали памятники

12:26, 13.04.2021 1
В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали памятники
Фото: instagram.com

В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям. Инцидент произошел 10 апреля в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова.

Было установлено, что к инциденту причастны подростки 14, 15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чистопольскому району.

Все несовершеннолетние признали свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Ранее сообщалось, что вандалы испортили бюст Фатиха Амирхана. Фотография появилась в одном из сообществ в соцсети.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    татарские писатели - наследие России.
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