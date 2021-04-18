Хабенский поучаствовал во флешмобе с чтением Тукая

Фото: скриншот

Константин Хабенский принял участие во флешмобе, запущенном в честь 135-летия Габдуллы Тукая, которое будет отмечаться 26 апреля. В рамках флешмоба люди читают на камеру произведения великого татарского поэта. Сегодня в «Инстаграме» Рустама Минниханова появился ролик, в котором отрывок из поэмы «Шурале» читает Хабенский.

«Россия — большая и многонациональная страна. Здесь в мире и взаимном уважении живут русские, татары, украинцы, белорусы и многие другие национальности. У каждого народа есть свои писатели, поэты. Их творчество для нас важно, потому что народы России — это большая дружная семья», — предварил свое чтение актер. Следом Хабенский прочитал лиричный отрывок, описывающий летний лес.

Несколько дней назад Минниханов уже выкладывал ролик, в котором отрывок из той же поэмы читает Тимур Шарафутдинов, журналист Первого канала. Оба звездных участника флешмоба читали Тукая на русском языке. Отметим, что сам Минниханов во флешмобе пока не поучаствовал, ограничившись размещением роликов.