Сергей Безруков зачитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале»
Актер Сергей Безруков зачитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале». Таким образом он присоединился к флешмобу в соцсетях «Мы читаем Тукая — Без Тукайны укыйбыз».
Видео, в котором Безруков читает отрывок из знаменитой поэмы, опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Россия — большая многонациональная страна. Здесь в мире живут русские, татары, украинцы и белорусы. У каждого народа есть свои писатели и поэты, их творчество для нас важно и интересно. Потому что народы России — это большая дружная семья», — сказал Сергей Безруков.
Флешмоб в соцсетях запустили в преддверии 135-летия Габдуллы Тукая.
Это не первый случай, когда к флешмобу присоединяются звезды. Ранее во флешмобе принял участие актер Константин Хабенский и телеведущий Леонид Якубович.
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