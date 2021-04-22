Сергей Безруков зачитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале»

Фото: кадр видео

Актер Сергей Безруков зачитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале». Таким образом он присоединился к флешмобу в соцсетях «Мы читаем Тукая — Без Тукайны укыйбыз».

Видео, в котором Безруков читает отрывок из знаменитой поэмы, опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Россия — большая многонациональная страна. Здесь в мире живут русские, татары, украинцы и белорусы. У каждого народа есть свои писатели и поэты, их творчество для нас важно и интересно. Потому что народы России — это большая дружная семья», — сказал Сергей Безруков.

Флешмоб в соцсетях запустили в преддверии 135-летия Габдуллы Тукая.

Это не первый случай, когда к флешмобу присоединяются звезды. Ранее во флешмобе принял участие актер Константин Хабенский и телеведущий Леонид Якубович.

Ольга Плешкова