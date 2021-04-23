«Зенит-Казань» официально объявил об уходе Владимира Алекно

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно официально покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

«Сегодня мы провожаем его официально и выражаем тренеру огромную благодарность за проделанную работу. Под его руководством «Зенит-Казань» превратился в один из лучших волейбольных клубов мира и стал спортивной гордостью Татарстана», — говорится в заявлении.

Алекно возглавлял «Зенит-Казань» на протяжении 12 сезонов. Под его руководством казанский клуб завоевал 31 трофей, среди соревнований — российские турниры, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.

Летом Алекно будет работать главным тренером сборной Ирана на Олимпийских играх в Токио. Основным претендентом на его замену в «Зенит-Казань» называют Алексея Вербова, на днях ушедшего из «Кузбасса».

По итогам нынешнего сезона «Зенит-Казань» впервые за 15 последних лет остался без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».