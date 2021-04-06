«Зенит-Казань» впервые за 15 лет остался без медалей чемпионата России

«Зенит-Казань» проиграл кемеровскому «Кузбассу» (2:3) в матче группового раунда «Финала шести» чемпионата России по волейболу.

Казанцы выиграли стартовую партию, а также вели со счетом 2:1 по сетам, но команда Алексея Вербова смогла добиться итоговой победы.

После этого поражения казанский «Зенит» не смог выйти в полуфинал турнира и впервые за 15 лет остался без медалей чемпионата России. Ранее казанцы уступили новосибирскому «Локомотиву» (2:3), ведя со счетом 2:0.

Фото: vk.com/volleyzenit

За это время «Зенит-Казань» успел стать 10-кратным чемпионом страны по волейболу. В последний раз казанцы выигрывали чемпионат России в 2018 году.

Напомним, что по окончании сезона главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно покинет свой пост. В руководстве клуба уже подтвердили информацию об уходе рулевого казанцев.

Подробнее о поражении от «Локомотива» читайте в материале «Реального времени».

Чемпионат России. «Финал шести». Группа Б. 2-й тур

Кузбасс (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13)