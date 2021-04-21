Бывший игрок и тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов покинул «Кузбасс»

Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» сообщил, что из команды уходит главный тренер Алексей Вербов, а также его помощники Константин Сиденко и Михаил Вихневич.

Тренерский штаб проработал в «Кузбассе» сезон 2020/2021, по итогам которого кемеровский клуб занял лишь четвертое место и завоевал путевку в Кубок ЕКВ. В матче за третье место «Кузбасс» уступил новосибирскому «Локомотиву»

В конце зимы в СМИ проходила информация, что казанский «Зенит» рассматривает вариант с возвращением Вербова на пост главного тренера после ухода Владимира Алекно.

Алексей Вербов тренировал казанский клуб в сезоне 2019/2020, и под его руководством «Зенит» занял второе место в мужской Суперлиге. В групповом этапе Лиги чемпионов команда заняла третье место и не вышла в плей-офф.