В столице Татарстана пройдут работы по сохранению дома Марджани

В доме, в котором жил видный религиозный деятель, ученый и просветитель Шигабутдин Марджани начнутся работы по сохранению — здание находится в центре Казани, сообщили в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Начнутся работы с подвала — там проведут гидроизоляцию, усилят арочные проемы свода и устройство пола. Кроме того, будет укреплен фундамент печи.

«Здание представляет мемориальный образец традиционной городской татарской усадьбы XIX века. Первый этаж — каменный, хозяйственного назначения. Второй этаж — жилой. Марджани выкупил здесь земельный участок и сам принимал решения при строительстве дома. Сейчас это один из центров притяжения туристов в самом сердце Старо-Татарской слободы», — говорится в сообщении комитета.

Дом расположен по адресу: улица Каюма Насыри, 10 — с 2002 года он поставлен на государственную охрану.

Ранее в Казани провели исследование усадьбы Сапугольцева — объекта культурного наследия, который находится в историческом центре столицы Татарстана в аварийном состоянии. Проект реставрации получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и был согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия.



Алексей Нечаев