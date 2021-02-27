Комитет РТ по охране объектов культурного наследия согласовал проект реставрации усадьбы Сапугольцева в Казани

В Казани провели исследования усадьбы Сапугольцева — объекта культурного наследия, который находится в историческом центре столицы Татарстана в аварийном состоянии. Проект реставрации получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и был согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия.

Собственник здания заказал подготовку научно-проектной документации для работ по сохранению объекта. Специалисты провели весь комплекс научных исследований: историко-архивные, библиографические, архитектурные, инженерно-технические.

Так, на основании зондажей эксперты датировали кирпичную кладку в различных фрагментах объекта, определили места утрат, колористические решения фасадов. Материалы работы рассказывают об основных характеристиках объекта, истории его строительства, материалах, происшедших с ним утратах и изменениях. Проект также определяет этапы реставрации и возможное дальнейшее приспособление здания. В дальнейшем планируется проведение

непосредственно противоаварийных и реставрационных работ, сообщается в Instagram ведомства.

О начале реставрации усадьбы Сапугольцева на улице Рахматуллина, 8/11, «Реальное время» сообщало на этой неделе. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина