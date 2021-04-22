Россия заявила решительный протест послу Чехии

Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Чехии, сообщает RT.

Также об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В министерстве подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.

Напомним, в ответ на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.



До этого МИД РФ выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности российских граждан к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы, и что в этом есть «американский след».

Чешские спецслужбы считают, что 18 сотрудников посольства России, которых они выслали из страны, офицеры российской разведки.



Алексей Нечаев