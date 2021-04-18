В МИД России заявили, что в действиях властей Чехии есть «американский след»

Министерство иностранных дел России выразило властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности россиян к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году и в связи с высылкой 18 сотрудников российского посольства.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИД считают, что чешские власти «в стремлении угодить США» на фоне новых санкций против России «по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев».

В ведомстве пригрозили принять ответные меры, которые «заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности» за препятствование развитию нормальных международных отношений.

Напомним, Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.



Татьяна Демина