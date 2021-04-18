Чехия заявила о высылке 18 сотрудников посольства России

Чехия заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — цитирует Гамачека ТАСС.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил визит в Россию для обсуждения поставок «Спутника V». Чешские СМИ выразили мнение, что отмена поездки может быть вызвана напряженной внешнеполитической ситуацией в мире. После введения американских санций, Россия выслала 10 дипломатов из страны.

Ольга Плешкова