Путин ответил на предложение Зеленского встретиться в «любой точке украинского Донбасса»

Президент России Владимир Путин ответил на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война»: он готов обсудить вопросы отношений между странами в любое удобное время в Москве.

Глава российского государства обратил внимание, что в последнее время Украина предприняла множество разрушающих российско-украинские отношения шагов. «Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — добавил Путин.

Российский лидер считает, что для решения проблемы Донбасса украинским властям следует сначала провести переговоры с ДНР и ЛНР, а потом с Москвой, пишет ТАСС.

Напомним, 20 апреля Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести встречу на территории Донбасса. «Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров», — отметил президент Украины.



На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни, но Путину все же доложили о предложении Зеленского.



Татьяна Демина