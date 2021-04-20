Зеленский пригласил Путина встретиться в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину в «любой точке украинского Донбасса, где идет война».

«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров», — заявил Зеленский и предупредил, что западные страны готовы ввести против России более жестокие санкции, пишет «РИА Новости».

По его словам, США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, а также Совета Европы и НАТО поддерживают Украину. «Они прекрасно видят истинные мотивы России», — добавил Зеленский.

«Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего», — заключил Зеленский.

В начале апреля Министерство иностранных дел России обратилось к властям Украины с просьбой «остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе». В ведомстве также призвали воздержаться от дестабилизирующих ситуацию действий.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе, поскольку «не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми».

Татьяна Демина